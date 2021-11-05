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Dünya Avustralya'dan flaş F-35 açıklaması: Sayı 41'e ulaştı
Dünya

Avustralya'dan flaş F-35 açıklaması: Sayı 41'e ulaştı

Avustralya, ABD'den 4 adet yeni F-35A savaş uçağı teslim aldığını açıkladı. Söz konusu teslimatla birlikte Avustralya ordusunun envanterinde bulunan F-35 sayısı 41'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 20:52:00 -
Avustralya'dan flaş F-35 açıklaması: Sayı 41'e ulaştı

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAAF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri" ifadesine yer verildi.

Öte yandan F-35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018 tarihinde Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

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