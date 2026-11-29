Avustralya'da sandıktan iktidar değişikliği çıktı! 12 yıllık İşçi Partisi dönemi sona erdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Liberal-Ulusal Koalisyon, 88 sandalyeli parlamentoda 58 sandalye kazanarak İşçi Partisinin 12 yıllık iktidarına son verdi. Seçimlerin dikkat çeken bir diğer sonucu ise One Nation Partisinin oylarındaki yükseliş oldu.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde seçmenler 12 yıl sonra iktidarı değiştirdi. ABC News'ün aktardığı sonuçlara göre oyların yüzde 71'inden fazlasının sayılmasıyla Liberal-Ulusal Koalisyon parlamentoda çoğunluğu elde etti.
İŞÇİ PARTİSİNİN OYLARI YÜZDE 18,1'DE KALDI
Eyalet parlamentosunun 88 sandalyeli alt kanadında 58 sandalye kazanan Liberal-Ulusal Koalisyon, ilk tercih oylarının yüzde 35,9'unu aldı.
İşçi Partisinin ilk tercih oyları ise yüzde 18,1'de kaldı. Açıklanan sonuçlarla Victoria eyaletinde 12 yıldır devam eden İşçi Partisi iktidarı sona erdi.
ONE NATION PARTİSİNDEN 20 PUANLIK YÜKSELİŞ
Pauline Hanson liderliğindeki One Nation Partisi de seçimlerde oy oranını önemli ölçüde artırdı. İlk tercih oylarının yüzde 20'sinden fazlasını alan parti, önceki seçimlere göre yaklaşık 20 puanlık yükseliş kaydetti.
36 YAŞINDAKİ LİDER TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Liberal Partinin Victoria eyaletindeki 36 yaşındaki lideri Jess Wilson'ın, eyaletin seçimle göreve gelen ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.