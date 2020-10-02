Avustralya’da Müslüman kadına saldırana 3 yıl

BBC’nin haberine göre, davaya bakan hakim Christopher Craigie, 44 yaşındaki sanık Stipe Lozina’nın, “hem kurbana hem de doğmamış çocuğuna ciddi zarar verme potansiyeli taşıyan bir saldırıda bulunduğuna” hükmetti. Lozina’nın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2022 yılına kadar şartlı tahliye edilemeyeceği belirtildi. Hakim, Lozina’nın şizofreni hastası olduğunu açıkladı. Yeni Güney Galler eyaletinde Kasım 2019’da, 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Rana Elasmar, Parramata semtindeki Church Street’deki bir kafede oturduğu sırada Stipe Lozina tarafından yumruk ve tekmeli saldırıya uğramıştı.