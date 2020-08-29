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Aktüel Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 600’ü geçti
Aktüel

Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 600’ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 06:20:09 -
Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 600’ü geçti

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Victoria eyaletinde 18 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 601’e yükseldi.

Avustralya’da virüsün en fazla etkili olduğu Victoria’da, son 24 saatte 94 yeni Kovid-19 vakası kaydedilmesi, 5 Temmuz’dan bu yana vaka sayılarının ilk kez 100’ün altına düştüğünü gösterirken, eyalette 18 kişinin daha ölmesi ülke genelin virüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 601’e yükseltti.

Victoria’dan sonra virüsün en çok görüldüğü Yeni Güney Galler eyaletinde 14, Queensland’da 4 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla, Avustralya’da virüs nedeniyle hastalananların sayısı 25 bin 570’e, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 628’e çıktı.

Yaklaşık 3 bin 460 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da, 35’i yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 543 Kovid-19’lu hasta çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

- Victoria’da yeni vaka sayıları geriliyor

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, en son 5 Temmuz’da kaydedilen 74 vakadan sonra, bugün ilk kez vaka sayılarının iki haneleri rakamlara düştüğünü açıkladı.

Son 24 saatteki vaka sayısının 94’e düşmesini, tedbirlerin işe yaraması olarak değerlendiren Başbakan Andrews, mümkün olan en kısa zamanda kısıtlamaların ötesinde bir yaşama geçmek için, yol haritası açıklayacağını söyledi.

Bugünkü can kayıplarıyla birlikte Kovid-19’dan 514 kişinin hayatını kaybettiği Victoria eyaletinde 5 Ağustos’ta günlük vaka sayısı 725’e çıkmıştı.

Virüste ikinci dalgayı yaşayan ve 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Melbourne’daki, 13 Eylül’e kadar geçerli olan 4. seviye yasakların, vaka sayılarının düşmeye başlamasının ardından önümüzdeki günlerde hafifletilmesi bekleniyor.

- Yeni Zelanda’da aktif vaka sayısı artıyor

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 137’ye yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, aktif vakalardan 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1727 kişiden 1568’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

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