Avustralya’da 3 haftada 9 asker intihar etti

MELBOURNE (AA) - Avustralya Savunma Kuvvetlerinde (ADF) görev yapan 9 askerin son 3 hafta içinde intihar ettiği açıklandı.

The Advertiser gazetesinin haberine göre, aralarında Afganistan’da görev yapan askerlerin de bulunduğu, 20 ila 50 yaşlarında biri kadın 9 personelin, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürdüğünü ortaya koyan rapor yayımlanmadan önce intihar ettiği ortaya çıktı.

Haberde, soruşturma stresinin 9 askerin intiharında rol oynamış olabileceği belirtildi.

İntiharları ‘‘trajik ve yıkıcı’’ olarak nitelendiren Güney Avustralya Eyalet Başbakanlığı İntiharı Önleme Konseyi üyesi eski asker Nathan Bolton, ‘‘Savunma Kuvvetlerinde ruh sağlığını ele almak için bir şeyler yapılıyor ancak yeterince hızlı davranılmıyor ve çok fazla kişi ihmal edildi.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya ordusunda geçirdiği iki yılın ardından Braiden Russell 30 Ekim, Hava Kuvvetlerinde görev yapan Robert John Phillips 1 Kasım, Afganistan’da görev yapan Shane Holt ise 16 Kasım'da intihar etti.

Öte yandan bu yıl Avustralyalı askerler arasındaki iftihar oranının yüzde 40 arttığı ortaya çıkarken, 2019’da 40 olan intihar sayısı bu sene 56’ya ulaşmış durumda.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, gözaltına alınan 39 Afgan sivilin kasten öldürüldüğünü "inandırıcı delillerle" ortaya koymuştu.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilerken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.