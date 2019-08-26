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Avustralya Türklerden memnun

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tim Millikan, Avustralya’nın gelişmesinde Türklerin çok büyük katkıları olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:06
Avustralya Türklerden memnun

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tim Millikan, Avustralya’nın gelişmesinde Türklerin çok büyük katkıları olduğunu söyledi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Türk vatandaşların Avustralya’ya göçünün 50. ve 70. yıl etkinliklerine kapsamında Türklerin Avustralya’da yaşamını konu edinen ‘Kimlik’ isimli, Avustralya’da Türk Kimliği İfadeleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



“Ordu’ya konsolosluk açılmalı”


150 bine yakın Türk’ün Avustralya’da yaşadığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarihten gelen köprüleri daha da ileriye taşıyabileceklerini ifade etti. Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti: “Ordu fındık başta olmak üzere, bal ve kivi üretiminde zirvede bulunuyor. İki ülke arasında yapacağımız iş birliği ile bunu daha da geliştirebiliriz. Ortak yapacağımız projelerle iki ülke arasında oluşan bağları daha da sıkı tutabiliriz. Bunun için bugün burada yaptığımız sergi bir başlangıç olmasını istiyorum. Avustralya’da yaşayan Türklerin yaklaşık 150 bin civarında olduğunu düşünürsek, Ordu ’ya da bir konsolosluk açılması için hiçbir neden yok. Onun için sizlerden bu konuya hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi.



“Türkler Avustralya’ya çok büyük katkılar sağladı" ”


Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tim Millikan, Avustralya’nın gelişmesinde Türklerin çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Milikan, konuşmasında şunları söyledi:


“Bu açılışta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 14 Ekim 2018 tarihli Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50. yılını işaret etmektedir. Ankara’dan kalkan bir uçak 178 Türkü Avustralya’ya getirdi. İki ülke arasındaki bağlar bu tarihte başladı. Avustralya’nın bugünkü gelişmesinde Türklerin rolü oldukça büyüktür. Türkler, kendi kültürlerini hiçbir zaman kaybetmeden yaşamlarını sürdürdüler. Avustralya, çok az ülke ile imzaladığı göçmenlik anlaşmasını Batı Avrupa ülkeleri dışında sadece Türkiye ile imzalamıştır. Bu önemli bir anlaşmadır. Bugün yaklaşık 150 bin Türk Avustralyalı vatandaş bulunmaktadır ve Avustralya’ya çok büyük katkı sağlamaktadırlar. İşte bu harika göç başarısını kutlamak üzere Avustralya’daki göç müzesi ile beraber çalışarak kimlik sergisi ürettiler. Pek çok kurum bu projeyi destekledi. Sergi Avustralya’da sergilendi. Daha sonra Avustralya Büyükelçiliğimizde sergiyi gezici hale dönüştürdü. Bizde bu sergiye büyük destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”



MHP’li Enginyurt: "Türkler Avustralya’da iyi bir noktaya gelecektir"


Düzenlenen programda bir konuşma yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bu sergi bu kimlik buluşması inşallah oradaki kardeşlerimiz açısından ve buradaki yaşayanların hallerindeki mutluluk açısından anlamlı bir düzenleme olmuş. İnşallah orada yaşayan çocuklarımız gün olur bakan olurlar, gün olur başbakan olurlar. Osmanlı’nın torunu İngiltere’ye devlet başkanı olduysa inşallah bir gün Türk milletinin çocukları Avustralya’da iyi yerlere gelir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:06
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