Avustralya İşid yetimlerine kapılarını açıyor

Münübe Yılmaz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün yaptığı açıklamada, Avustralyalı İşid militani Khaled Sharrouf'un Suriye mülteci kampında bulunan yetim çocuklarına Avustralya’ya dönüş için izin verileceğini açıkladı. Suriye’nin Kuzeydoğu bölgesindeki Al-Hol kampında bulunan çocukların Avustralyalı yetkililer tarafından ülkelerine geri getirileceğini belirten Morrison, “Bu çocuklarımızla beraber diğer yetimlerin de Avustralya’ya dönebilmeleri için gerekli prosedürler üzerinde çalışacağız” açıklamasında bulundu. Başbakan Scott Morrison, Khaled Sharrouf’un çocuklarının ebeveynlerinin suçlarından sorumlu olmadıklarını belirterek "Çocuklar masum olduğundan dolayı, bence Avustralyalılar da bizden bu çocuklara el uzatmamızı bekler. Fakat hiçbir vatandaşımızın da hayatını asla tehlikeye atmayacağız” dedi. Morrison, bir Sharrouf'un 16 yaşındaki Avustralyalı kızının suriye’de kalan 17 yaşındaki hamile ablası için duyduğu endişeyi de aktararak, “Henüz çocuk yaşta olan bu kız hamile ve de çok hasta bir şekilde orada sıkışmış bir durumda. Biz Avustralyalılar olarak bu çocuklar için bişeyler yapmalıyız” ifadesinde bulundu. Ortadoğu’da suan yaklaşık 40 ülkeden aileleri ile gelen pek çok İşid militanının eşleri ve çocukları geri dönmek istedikleri ülke yönetimleri ile büyük problem yaşıyorlar.