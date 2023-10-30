Avustralya: Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, siyonist işgal rejiminin sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, siyonist işgal rejiminin sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu.
Siyonist işgal rejiminin sözde ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına tepki gösteren Wong, "israili dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez." dedi.
Wong "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Çatışmayı "karşılıklı" olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar "toplu cezalandırma" gibi siyonist işgal rejimine zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı.
(İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO