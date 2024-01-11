Avustralya artan Yahudi karşıtlığı sonrası Nazi selamı ve sembollerini yasakladı

Yeni yasa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Yahudi karşıtlığının arttığı bir dönemde çıkarıldı.

Avustralya hükümeti son aylarda, özellikle de İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sırasında artan nefret ve Yahudi karşıtı olaylara tepki olarak, Nazi selamını ve "terör gruplarıyla" ilişkili sembollerin sergilenmesini ya da satışını yasaklayan mevzuatı Pazartesi günü yürürlüğe koydu.

Yasa, Nazi partisinin paramiliter kanadı olan SS'in (Schutzstaffel) gamalı haç ve şimşek amblemi de dahil olmak üzere Nazi motiflerinin satışını ve teşhirini suç sayıyor.

Başsavcı Mark Dreyfus yaptığı açıklamada, "Nazi selamını kamuya açık bir şekilde vermek ya da Nazi nefret sembollerini kamuya açık bir şekilde sergilemek ya da ticaretini yapmak artık yasa dışıdır" dedi.

Yeni yasalar aynı zamanda "terör eylemi” olarak nitelendirilen olayları yüceltmenin ve övmenin de suç olmasını sağlıyor.

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Dreyfus, tasarının 6 Aralık'ta oybirliğiyle parlamentodan geçmesinin "Avustralya'da Holokost'un dehşetini ve terör eylemlerini yücelten eylem ve sembollere yer olmadığı" yönünde açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

"Endişe verici artış"

Başlangıçta, Nazi selamının yasaklanması tasarıya dahil edilmemiş, federal yasa ile konunun eyaletlerin insiyatifine bırakılması planlanmıştı. Ancak çeşitli olayların ardından tasarıda değişikliğe gidildi.

Mart ayında bir grup neo-Nazi Melbourne'de transseksüel hakları protestocularıyla çatışmış ve yerel meclis binası yakınlarında Nazi selamı verirken görüntülenmişlerdi.

Ekim ayında, Sidney Yahudi Müzesi önünde Nazi selamı verdikleri iddia edilen üç kişi hakkında dava açıldı. Aynı ay yaşanan bir başka olayda, ünlü Opera Binası'nın dışında bir grup erkeğin Filistin yanlısı bir protesto sırasında “Yahudilere gaz verin” (Gaz odaları kastediliyor) diye bağırdığını gösteren doğrulanmamış bir video dünya çapında öfkeye ve bir polis soruşturmasına yol açtı.

Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi'ne göre, geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında, önceki 12 aydan daha fazla Yahudi karşıtı olay yaşandı.

Dreyfus, Haziran ayında yasanın sunulduğu sırada, federal yasanın eyalet yasalarıyla uyumlu hale geleceğini, Avustralya'nın tüm eyalet ve bölgelerinin Nazi sembollerini yasaklamak için ya yasalar çıkardığını ya da planlarını açıkladığını belirtti.

Dreyfus, "Çok üzücü bir şekilde, Avustralya'da yeri olmayan ve tiksinilmesi gereken bu iğrenç sembolleri sergileyen insanların sayısında bir artış olduğunu gördük" dedi.

Yeni yasa ayrıca Avustralya'nın "terörist" olarak tanımladığı IŞİD, Hamas ya da PKK gibi örgütlerle ilişkili sembollerin kamuya açık bir şekilde sergilenmesini ya da ticaretinin yapılmasını da yasaklıyor.

Avustralya istihbarat teşkilatı, aşırı sağcı grupların Avustralya'da yükselişte olduğu ve daha organize ve görünür hale geldikleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Avustralya doğumlu bir aşırı sağcı, 2019 yılında Yeni Zelanda'daki Christchurch Camii katliamında namaz kılmakta olan 51 Müslüman'ı katletmişti.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar

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