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Kadın - Aile Avunya mantısı nasıl yapılır? Avunya mantısı hangi yörenin?
Kadın - Aile

Avunya mantısı nasıl yapılır? Avunya mantısı hangi yörenin?

Avunya Mantısı nedir? Mantının ülkemizde onlarca çeşidi bulunmakta. Son günlerde en çok merak edilen çeşitlerinden biri de Avunya Mantıs tarifi oldu. Peki, Avunya mantısı nerenin? Avunya mantısı nereye ait? Avunya mantısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:34:00 - 2021-03-04 18:13:50
Avunya mantısı nasıl yapılır? Avunya mantısı hangi yörenin?

Avunya mantısı nasıl yapılır? Avunya nerede? Avunya mantısı hangi yörenin? İşte Avunya mantısıyla ilgili bilgiler haberimizde.

Avunya mantısı hangi yörenin?

Avunya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan Avunya mantısı, yemek programlarının artmasıyla birlikte ismini daha geniş bir kitleye duyurmaya başladı. Hamur işi olmasına çok daha hafif bir lezzet olan Avunya mantısı diğer mantılardan ayrılır.

Mantıya ismini veren Avunya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kaz Dağları’nı da içine alan bölgeye verilen isim. Bu yörenin mantısı çok ünlüdür. Özellikle de Ayvalık'ta da sık pişirilir.

Avunya mantısı tarifi

Malzemeler

350 gram erişte

250-300 gram kuşbaşı et

1 büyük kase nohut

1 adet kuru soğan

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1-2 adet defne yaprağı

Sıcak su

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

1.AŞAMA: Geceden ıslattığınız nohutları haşlayıp süzün.

2.AŞAMA: Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını alıp üzerine kuşbaşı doğranmış etlerinizi ilave edip harlı ateşte kavurun.

3.AŞAMA: Yemeklik doğranmış soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesleri de ilave edip karıştırmaya devam edin.

4.AŞAMA: Ardından sıcak suyu ekleyip defne yapraklarını içine atın. Kısık ateşte etlerinizi pişirip tuzunu ve karabiberini ayarlayın.

5.AŞAMA: Etler yumuşayıp piştiğinde nohutlarınızı ilave edip birlikte biraz daha pişirmeye devam edin.

6.AŞAMA: Erişteyi suda haşlayıp süzün. Daha sonra bir borcama yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika eriştelerinizi hafif kızarana kadar tutun.

7.AŞAMA: Fırından aldığınız eriştenin üzerine nohutlu etinizi yayın.

8.AŞAMA: Yoğurdu rendelediğiniz sarımsak ile karıştırıp yemeğinizin üzerine gezdirin.

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