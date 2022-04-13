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Gündem Avukatlık kanununda flaş gelişme
Gündem

Avukatlık kanununda flaş gelişme

AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:05:00 -
Avukatlık kanununda flaş gelişme

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “TBMM #AdaletKomisyonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn @avcahitozkan ve 44 Milletvekilimizin Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başladık” dedi.

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