Avukatlık kanununda flaş gelişme
AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başladı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başladı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “TBMM #AdaletKomisyonu’nda AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sn @avcahitozkan ve 44 Milletvekilimizin Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başladık” dedi.