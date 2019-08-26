0553 313 94 23

Avukatlardan Emine Bulut’un katledilişini çeken kişi hakkında suç duyurusu

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için adliye önünde toplanan bir grup avukat, şiddet içerikli görüntüleri çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
Avukatlardan Emine Bulut’un katledilişini çeken kişi hakkında suç duyurusu

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için adliye önünde toplanan bir grup avukat, şiddet içerikli görüntüleri çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.


Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, adliye önünde "Kadına Şiddete Hayır" adı altında "Anne lütfen ölme... #Emine Bulut" yazılı pankart açarak yaşananları protesto etti. Emine Bulut’u vahşice kızının gözleri önünde öldüren eski kocasının en ağır cezayı alması için hukuki süreç başlattıklarını ifade eden Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Tuğçe Güner, "Emine Bulut cinayetiyle ilgili video çekerek paylaşan, olay anında yardım çağırmayan, fotoğrafını çekerek yayın yasağına rağmen suç ve suçluyu öven paylaşımda bulunan kişiler hakkında komisyonumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.



"Video çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk"


Güner, "Suçlu kim? Suçlu hepimiz değil miyiz? Cinayetleri görmezden geliyoruz. En büyük eksikliğimiz ise bu vahşi cinayetlerin göz göre göre geliyorum demesine engel olamıyoruz. Şöyle ki Emine Bulut onu katleden cani eşi ile 2006 yılında evlenmiş, boşandığı 2013 yılına kadar aralıksız şiddet görmüştür. Hatta 2013 yılında boşanmalarına rağmen 2014 yılında katil koca hakaret ve tehditlerine devam etmiş, boşanmakta bir kurtuluş yolu olmamıştır. Boşandığı eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, akabinde 2014 yılında Kırıkkale Aile Mahkemesince uzaklaştırma kararı verilmiştir. Yine aynı yıl Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza dosyası, Emine Bulut’un ’ne olursa olsun kızımın babası, işsiz kalmasın’ düşüncesiyle şikayetten vazgeçme neticesinde kapanmıştır. Bir yanda yıllarca şiddet gördüğü kişinin işten çıkarılmasına vicdanı el vermeyen Emine Bulut, diğer yanda ise çocuğunun ’Anne ne olur ölme’ serzenişleriyle gözü önünde katleden cani eski koca. Biz Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bugün itibarı ile katılma talebimizi bildirdik. Yargılamanın sonuna kadar yanındayız. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Bunun neticesinde video çeken kişiler var, suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı
    1. Otomobil emniyet şeridindeki tıra..
    2. ABD Başkanı Trump: “Gelecek yıl G7..
    3. Kastamonu’da açık alanlarda alkol..
    4. Gaziantep Türkiye’de birinci
    5. Motorin ve benzine zam
    6. Kullanılmayan su kuyusuna düşen koçu..
    7. Arhavi kestane balı coğrafi işaret..
    8. Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas..
    9. Ümit Milli Takım, İngiltere ile..
    10. Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi
    11. Bolu’da kaçak tütün operasyonu: 2..
    12. Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu..
    13. CHP ilçe başkanından şok açıklama:..
    14. Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı
    15. Maduro’dan gaz dolum tesisindeki..
    16. Yemen Savunma Bakanı Makdişi, ateşkes..
    17. Muğla Büyükşehirden 134 bin tıbbi..
    18. Ümit Karan istifa etti
    19. Sivas'ta feci kaza! Traktör ikiye..
    20. İzmit, 30 Ağustos Zafer Bayramı için..
    21. Sivas’ta kadına şiddet, bu kez avukat..
    22. MHP Kadın Kolları Başkanı Uysal: “Ölen..
    23. OECD bölgesinde büyüme daraldı
    24. Mersin Barosundan "kadın cinayetleri"..
    25. Battalgazi Belediyesi sıcak asfalt..
    26. 400 kilogram balığa el konuldu
    27. Korkuteli’nden Finike’ye helikopter..
    28. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan..
    29. Ersin Düzen’den beINSports’a tepki!
    30. Meteoroloji'den Sivas için sağanak..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”