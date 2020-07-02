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Aktüel

Avukatlardan Ankara Adliyesinde "çoklu baro sistemi" eylemi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:52:16 -
Avukatlardan Ankara Adliyesinde "çoklu baro sistemi" eylemi

ANKARA (AA) - Ankara Barosuna kayıtlı bir grup avukat, Ankara Adliyesinde "çoklu baro sistemi"ne karşı eylem yaptı.

Ankara Adliyesi içinde yürüyüşle başlayan eyleme Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile bazı avukatlar katıldı.

Adliye binası içinde "Savunma susmadı, susmayacak.", "Savunma yoksa adalet yok.", "Direne direne kazanacağız." sloganları atan avukatlar, daha sonra adliyenin giriş kapısında basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Baro Başkanı Sağkan, çoklu baro düzenlemesinin savunma hakkının kısıtlanması anlamını taşıdığını ileri sürdü.

Baroların olası bölünme halinde de susturulamayacağını ifade eden Sağkan, avukatların vatandaşların haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Sağkan, bütün avukatları yarın saat 16.00'da Anıtpark'ta yapacakları Büyük Savunma Mitingi'ne katılmaya davet etti.

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