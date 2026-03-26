S 400’lere demediklerini bırakmamışlardı! CHP’li Emir hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi! Amerika rüyası kabusa döndü! Market fiyatları isyan ettirdi! Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez' İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla! DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin! Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu! Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu! Putin'den endişelendiren savaş açıklaması
Avukatlara "12. Yargı Paketi" müjdesi! Savunma makamının beklediği düzenlemeler hayata geçiyor!
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlık’ta kabul etti. Yargı camiasının sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede, özellikle avukatların ekonomik şartlarını iyileştirecek ve mesleki itibarını güçlendirecek yeni reformların sinyali verildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

 

- "12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenleme yapıyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yargı camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli." dedi.

 

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını aktaran Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi'nde yer vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Düşman çatlatan

Rabbim seni korusun. Turkiyemizin son zamanlarda yetisdirdigi en büyük kahramanlardan birisin

Hüdayi öksüz

Avukatı düşün hakimi düşün oktoru düşün ögretmeni düşün milletin üç kuruşu için ne yapacağınızı şaşırdınız avukatlar az kazanıyorya orta direk artık dinlensin sayenizde dinlenecek böyle giderse şu halkı düşünen cokmadı erbakandan başka
