Avukatlar için ‘SEGBİS’ dönemi

Avukatlar artık adalet saraylarına giderek değil, video konferans sistemleri ile duruşmalarını takip edebilecekler. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği ve ilgili diğer kurumların alt yapısını hazırlamaya başladığı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklanan sistem, duruşma salonu ile avukat ofislerine entegre edilecek bir sistemle, daha önceden tanımlanmış avukatların duruşmalara video konferans sistemiyle bağlanabilmesini öngörüyor.

Türkiye’de hazırlık aşamasında olan sistem batı ülkelerinde bile henüz uygulanmıyor. Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden adliyeye gitmeden dava açabilen, dilekçe verebilen, dosyalarını takip edebilen avukatlar bu sistemle adliye koridorlarındaki yoğunluğu da azaltmış olacaklar. Daha önce Türkiye gündeminin en önemli davalarından 12 Eylül davasında ve FETÖ terör örgütü davalarında kullanılan, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna sağlık, mesafe ve güvenlik gerekçesiyle gelemeyecek durumda olanların video konferans sistemi ile bağlanarak katılmaları sağlanmıştı. Bu uygulamanın başlaması ile bürosunda, cübbesini giymiş, mahkeme tarafından tanımlanmış avukatın bir başka ildeki davasına bürosundan katılmasını sağlayarak yoğunluğun azaltılması, zamanın değerlendirilmesi ve masrafların azalması gibi birçok kolaylık sağlanacak.

Batıya örnek olacak bir uygulama olacak

Uygulamanın avukatlara ve dosya taraflarına katkı sağlayacağını gazetemize değerlendiren Avukat Cüneyt Toraman, “Büyük bir ağ kurulması durumunda sistemin yargılama sürelerine çok büyük katkısı olacak. Uygulama henüz gelişmiş batı ülkelerinde dahi yok. Batı bizden bu gelişmeleri örnek alacak. Hem vatandaş, hem de yargılama sistemine büyük kolaylıklar sağlayacak. Adalet saraylarındaki yoğunluğu azaltacak. Ancak davaların uzun tutulması, 10’larca celse sürmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yargılamalar kısa sürede 1 ila 5 celse arasında bitirilmelidir. Deliller toplanarak sonra yapılacak duruşma ile dosyada adil karar verilerek sonuca ulaşılmalı ve yargılama uzatılmadan mağduriyetlere son verilmelidir. Bir dosya yıllarca sürmemelidir” görüşünü dile getirdi.

Türkiye altyapı konusunda sınırları zorluyor

Batı’da bile uygulanmayan sistemin Türkiye’de faaliyete geçmesinin, hem davacı, hem de davalı açısından ekonomik ve zaman kazandırıcı bir sistem olacağına dikkat çeken Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, “Çok olumlu bir durum olduğunu düşünüyorum. Türkiye’deki yargı açısından önemli bir noktaya işaret ettiğini, mahkemelerdeki aşırı yoğunluğu da ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Diğer yönden, Türkiye’nin altyapı bakımından çok güçlü olduğunu da bu vesile ile ifade etmem lazım” değerlendirmesini yaptı.