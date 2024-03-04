Avukatı mı doğru söylüyor darbecinin kendisi mi?

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, 28 Şubat'ın yıldönümünde darbeci Çetin Doğan cezaevinden mektup yazıp fotoğraf paylaştı.

Doğan'ın sağlık durumunun kritik olduğunu iddia edenlere karşın sağlıklı görüntüsü dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi haberi, "Yıklımadım ayaktayım pozu" ifadesiyle paylaştı.

Darbeci Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise bugün tam tersi bir açıklamada bulundu.

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"Müvekkilimiz Çetin Doğan, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine haftasonu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır." diyen Ersöz, Çetin Doğan'ın 2023'ten beri de hasta olduğunu iddia etti.

Hüseyin Ersöz'ün açıklaması, "Avukatı mı doğru söylüyor yoksa darbecinin kendisi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

"Yapılan tetkikler sonrası konulan teşhis üzerine bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ameliyatla, Çetin Doğan’ın safrakesesi alınmıştır. Pankredit riski de bulunan Müvekkilimizin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmakla birlikte, yaşına bağlı sürekli sağlık sorunlarından dolayı hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilmektedir. Müvekkilimize eşi Nilgül Doğan refakat etmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun “kocamışlık ve sürekli hastalık” raporu düzenlediği Çetin Doğan’ın dosyası 2023 yılı Nisan ayından bugüne Cumhurbaşkanının önünde bulunmaktadır."