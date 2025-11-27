  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Ayranın içine bir kaşık ekleyin! Ayranla maden suyunu birlikte için! Faydasını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Anadolu'nun asırlardır sofralarda yer bulan ferahlatıcı serin içeceği ayran, hem kıvamı hem de lezzetiyle 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sağlık açısından sunduğu pek çok faydaları sayesinde de sık sık gündeme gelen bu geleneksel içeceği, bazı doğal malzemelerle zenginleştirerek adeta tam bir şifa deposu kaynağına dönüştürmek mümkün.

Uzmanlar, ayranla maden suyunun beklenmedik bir etki ortaya çıkardığına dikkat çekti. Bu etki özellikle doğru zaman ve doğru oranla içildiğinde daha da belirginleşiyor.

Zencefil, ayranın içine eklenebilecek en faydalı malzemelerden biridir ancak son dönemde popüler olan “ayran ve maden suyunu birlikte içme” trendiyle ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Genellikle ayrı tüketilen iki içeceğin, doğru oranda bir araya geldiğinde beklenmedik bir fayda sunduğu ortaya çıktı.

Beslenme uzmanlarına göre ayranın probiyotik ve protein içeriği, maden suyunun ise magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerle zengin yapısı birleştiğinde özellikle ağır yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırıcı bir etki oluşturabiliyor. Bu kombinasyon, mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik hissini azaltmada yardımcı olabiliyor.

Uzman Diyetisyen Laura Kensington, doğru porsiyonlama ile bu karışımın sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olabileceğini belirtirken, “Yarım bardak ayran ve yarım şişe doğal maden suyunun birlikte tüketilmesi, özellikle yağlı ve ağır yemeklerden sonra mideyi rahatlatır, elektrolit dengesini hızlı bir şekilde toparlar” ifadelerini kullandı.

Bazı araştırmalar, ayran–maden suyu karışımının spor sonrasında da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Yoğun egzersiz sırasında kaybedilen minerallerin geri kazanımını hızlandırırken hafif bir tokluk hissi de oluşturabiliyor.

Ancak uzmanlar, yüksek tansiyonu veya mide hassasiyeti olan bireylerin bu karışımı dikkatli tüketmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sodyum oranı yüksek maden sularının fazla kullanımı, bazı kişilerde ödem veya tansiyon yükselmesine yol açabilir. Öte yandan AYRANLA BİRLEŞTİĞİNDE DAHA VERİMLİ OLUYOR. Zerdeçalın en etkili bileşeni olan kurkumin, yağ ve süt ürünleriyle tüketildiğinde daha iyi emildiği için ayranla birleştiğinde vücutta çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Kurkumin, damar yapısının korunmasına katkı sağlayan güçlü antioksidanlar içeriyor.

