Ayranın içine bir kaşık ekleyin! Ayranla maden suyunu birlikte için! Faydasını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Ancak uzmanlar, yüksek tansiyonu veya mide hassasiyeti olan bireylerin bu karışımı dikkatli tüketmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle sodyum oranı yüksek maden sularının fazla kullanımı, bazı kişilerde ödem veya tansiyon yükselmesine yol açabilir. Öte yandan AYRANLA BİRLEŞTİĞİNDE DAHA VERİMLİ OLUYOR. Zerdeçalın en etkili bileşeni olan kurkumin, yağ ve süt ürünleriyle tüketildiğinde daha iyi emildiği için ayranla birleştiğinde vücutta çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Kurkumin, damar yapısının korunmasına katkı sağlayan güçlü antioksidanlar içeriyor.