169 yıllık dev markadan şok karar! 36 mağazasını kapatıyor, yüzlerce çalışan işsiz kalacak

1856 yılında Charles F. Orvis tarafından kurulan ve ABD’nin en eski perakendecilerinden biri olarak kabul edilen 169 yıllık köklü outdoor markası Orvis, ekonomik şartların giderek ağırlaşması üzerine radikal bir karar aldı. Şirket, ülke genelindeki 70’ten fazla mağazasının 36’sını kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Bu adım, markanın fiziksel mağaza ağını neredeyse yarı yarıya küçültecek.

Orvis, aldığı kararın bir iflas süreci olmadığının özellikle altını çiziyor. Şirket operasyonlarını sürdürmeye devam edecek olsa da, “benzeri görülmemiş vergi baskısı ve değişen ekonomik koşullar” nedeniyle iş modelini yeniden şekillendirmek zorunda kaldığını belirtiyor. Fiziksel mağazaların büyük bölümünün kapanması, markanın dijitalleşme ve daha kompakt bir operasyon yapısına yöneldiğini gösteriyor.

İlk olarak bir olta ekipmanı mağazası olarak faaliyet gösteren Orvis, yıllar içinde outdoor giyim, ekipman ve yaşam tarzı ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Ancak perakende sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, şirketin bu tarihi dönüşüm kararını kaçınılmaz hale getirdi.

Orvis, gelecek dönemde daha az mağaza ile güçlendirilmiş bir marka stratejisi benimsemeyi hedefliyor. 169 yıllık marka için bu karar, hem tarihi bir kırılma noktası hem de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.