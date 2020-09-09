Avukatı beraat istedi ama...! FETÖ’cü istihbaratçıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürü O.S, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya O.S. katılmazken avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, O.S'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmetti.