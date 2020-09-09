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Gündem Avukatı beraat istedi ama...! FETÖ’cü istihbaratçıya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gündem

Avukatı beraat istedi ama...! FETÖ’cü istihbaratçıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında yargılanan eski istihbarat şube müdürü O.S, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:28:00 -
Avukatı beraat istedi ama...! FETÖ’cü istihbaratçıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya O.S. katılmazken avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, O.S'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurtdışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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