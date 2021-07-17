Avukat ve kardeşi sokak ortasında öldürüldü
Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi tarafından vurulan Avukat İsa Kalkan ile yanında bulunan kardeşi Ömer Alkan hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü.
Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.A. ile karşılaştı.
Avukat ve kardeşini vurdu
Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı.
Kardeşler kurtarılamadı
Ambulansa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.