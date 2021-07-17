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Yaşam Avukat ve kardeşi sokak ortasında öldürüldü
Yaşam

Avukat ve kardeşi sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi tarafından vurulan Avukat İsa Kalkan ile yanında bulunan kardeşi Ömer Alkan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 00:56:00 -
Avukat ve kardeşi sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.A. ile karşılaştı.

Avukat ve kardeşini vurdu

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı.

Kardeşler kurtarılamadı

Ambulansa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

 

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