Avukat Tuğçe Çetin kimdir? Yasalar bayan avukatın resmi kılık kıyafeti için ne diyor?

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim Mehmet Yoylu, kadın avukat Tuğçe Çetin’in eteğinin kısa olduğuna haklı olarak itiraz etmiş Tuğçe Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti. Malum çevreler hakim Mehmet Yoylu’yu eleştirince Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırmıştı. Peki Tuğçe Çetin kimdir? Yasalar bayan avukatın resmi kılık kıyafetinin nasıl olması konusunda ne diyor?

Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün meslektaşlarının yoğun desteğini de arkasına alarak adliyeye geldi. Çetin'in adliyeye yine aynı etekle gelmesi bu kadarına da pes dedittirdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü. Tuğçe Çetin hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Mini etek giydiği için hakim tarafından tepki gören Tuğçe Çetin'in kişisel bilgileri hakkında ayrıntıların ortaya çıkması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.

Avukatın resmi kılık-kıyafeti nasıl olmalı?

Meslek kuralının 20. maddesi doğrultusunda 1.1.1975 tarihli “Avukatların Resmi Kılık Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı da 1.2.1995 tarihli genelgesi ile Türkiye Barolar Birliğinin bu kuralını “genelgenin hayata geçirilmesi ve bu genelgeye uymayanlar hakkında disiplin işlemlerine tevessül edilebilmesi yönünden barolara yardımcı olunmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi amacıyla” keyfiyeti tüm mahkemelere ve savcılıklara duyurmuştur.

Avukatlık kanunu yönetmeliğinde kadın avukatın kıyafeti nasıl olmalı metni:

1. maddeye göre kadınlar:

Elbiseler temiz, düzgün ütülü sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

a) (Değişik: 2001/3459 - 10.12.2001 / m.1) Kadınlar;

Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.