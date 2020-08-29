Avukat Serhat Pak: Bu kahramanlar unutulmamalıdır

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Türkiye’nin önemli hukukçulardan Avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde flaş açıklamalarda bulundu.

“FETÖ ile mücadelenin kahramanları yargı mensuplarıdır”

Türkiye’nin FETÖ ile mücadele konusunda asla taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Serhat Pak, “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü ile mücadeleyi anlatmak için süreci iyi irdelemek gerekmektedir. PKK Terör örgütü ile mücadelenin asker üzerinden yürütüldüğünü biliyoruz. FETÖ ile mücadele ise emniyet üzerinden ama özellikle savcılık ve mahkemeler ile yürütülmektedir. Bu mücadelenin kahramanları ise yargı mensuplarıdır.” şeklinde konuştu.

“Kahramanlar ödüllendirilmelidir”

FETÖ ile mücadelede ‘simge’ haline gelmiş isimlere yönelik kripto yapılar tarafından bilinçli olarak sosyal medya ve yerel medya üzerinden sürekli olarak yıpratılmaya çalışıldığını hatırlatan Serhat Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“17-25 aralık süreci ile adı önce paralel sonra fetö olarak tanımlanan terör örgütü ile mücadeleyi başlatan Basşsavcı, Başsavcı vekili ve savcılar ile sulh ceza hakimlerinin vermiş oldukları mücadele bir kahramanlık hikayesidir.

Kahramanlar ödüllendirilir. FETÖ ile mücadelede simge haline gelmiş isimlere sahip çıkılmalı ve kahramanlar ödüllendirilmelidir. Ama yargının kahramanları bu mücadelenin devamında kullanılmak ödüllerini mücadele büyük ölçüde tamamlandıktan sonra almaları gerekirken ya alt görevlere verilerek yada terfi ettirilerek mücadelenin dışına çıkartılmışlardır. Bu yanlıştan biran önce dönülmesi gerekir diye düşünüyor. ”

“FETÖ’cülerin deşifre olmasını engellemiştir”

“Ben FETÖ mücadelesinin başarısını bu kahramanların kürsüde kalmalarına bağlamaktayım.” diyen Avukat Serhat Pak, “Tabiki bu süreç yorucu bir süreçtir. Yıpranmaları çok normal olandır. Ama bu isimlerin sürecin dışına çıkmaları FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmüştür. Hafızayı yok etmiştir. Fetöcülerin deşifre olmasını engellemiştir.” dedi.

“Soruşturmalarda tecrübeli başsavcı ve savcılarımızın kahramanlıkları anlaşılmıştır”

Kahramanların hiçbir şekilde unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Avukat Serhat Pak, şöyle konuştu:

“Bu düşüncemizin doğruluğu FETÖ soruşturmalarında tecrübeli başsavcı ve savcılarımızın 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıklardan anlaşılmıştır. En doğru kararlar en hızlı şekilde alınmış FETÖ’cüler hızla tasfiye edilmiş hakim karşısına bu sayede çıkartılmıştır.”

“Türkiye’nin onlara çok ihtiyacı vardır”

Türkiye’nin en önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, sözlerini şöyle tamamladı:

17/25 Aralık sürecinden 15 Temmuz’a kadar bütün zorluklara ve tehditlere rağmen görevlerini yerine getirmeye çalışan; Harun Kodalak, Erdoğan Bayraktar. Necip Cem İşçimen, Yücel Erkman, Ramazan Dinç, Akif Celalettin Şimşek ve adını sayamadığımız bu kahramanlar unutulmamalı, tecrübelerinden faydalanılmalıdır. Türkiye’nin onlara hala çok ihtiyacı vardır. Onların her biri ödülün en büyüğünü haketmişlerdir. Ama vatana hizmet etmeleri için makamlardan vazgeçecek kadar da asillerdir. Allah bizlere bir daha böyle bir süreç yaşatmasın. Ama unutmayalım süreç devam ediyor. Bu süreçte cumhurbaşkanımıza yanında olduğumuzu göstermenin en güzel yolu tek bir fetöcü kalmayana kadar mücadeleye devam etmek ve bu mücadele de insanlara yılgınlık veren eylemlerden kaçınmaktır.”