Avukat Kudbedin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Avukat Kudbedin Kaya'nın, bir restoranda otururken silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 2'si firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Medet Kaya, Kudbedin Kaya'nın kardeşi olduğunu, 2012'den beri birlikte çalıştıklarını, ağabeyinin Naci Şerifi Zindaşti dışında husumetlisinin olmadığını söyledi.

Medet Kaya, ''Orhan Ünğan'ın avukatlığını yaptığı için Zindaşti ağabeyimi öldürmekle tehdit ediyordu. Zindaşti ağabeyime 'özel tetikçi göndereceğim' şeklinde haber gönderiyordu. Ağabeyimi, kardeşlerim ve akrabalarımla koruyorduk. Olay günü ben de restorandaydım. Ağabeyimin özel misafirleri olduğu için yanında değildim. Şapkalı biri ateş etti, peşinden koştum. Bana da ateş etti. Kendimi korumak için arabaların yanına saklandım. Şoför de koşmaya başladı, saldırgan ona da ateş etti.'' dedi.

Tanık Kaya, saldırganın olayın ardından kendisini bekleyen bir araca binerek uzaklaştığını ifade ederek, ''Uzun boylu zayıf biriydi. Ateş ederken göz göze geldik. Olaydan sonra polisler bana bu kişinin fotoğrafını gösterdi. Yüzünü teşhis ettim ancak kimliği bilinmiyor.'' diye konuştu.

Diğer tanık Şiyar Biçer de Kudbedin Kaya'nın şoförlüğünü yaptığını, olay günü Kaya'yı restorana bıraktığını, kendisinin de kapıda beklediğini anlattı. Biçer, silah sesi duyduklarında Kaya'nın vurulduğunu gördüğünü, ateş eden kişinin peşinden gittiğini ancak bu kişinin kendisine de ateş ettiğini aktardı.

Kudbedin Kaya'nın ailesinin avukatı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde Naci Şerifi Zindaşti hakkında açılmış bir dava daha olduğunu belirterek, iki dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Hasan Çataltaş hakkındaki yakalama emrinin devamına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden Naci Şerifi Zindaşti ile ilgili iddianamenin istenmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat Kudbeddin Kaya'nın, 21 Ekim 2017'de Bakırköy'deki bir restorandayken siyah şapkalı, eldivenli, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kulağının arkasında isabet eden kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, Naci Şerifi Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda Büyükçekmece'de Devrim Öztunç ve Arzu Zindaşti'nin öldürüldüğü ifade ediliyor. İddianamede, bu olayı gerçekleştiren kişiler ile İlhan Ünğan'ın da öldürüldüğü hatırlatılıyor.

Kudbedin Kaya'nın Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada Orhan Ünğan'ın avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceği riskinin olduğuna dair beyanda bulunduğu, bundan 11 gün sonra silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiye cinayeti azmettirdiği, diğer sanıkların da kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemi rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları, bu belgelerin de Zindaşti'nin yönlendirilmesiyle verildiği anlatılıyor.

İddianamede, maktul Kudbedin Kaya'yı öldüren kişilerin profesyonel olduğu, olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri, kullandıkları çalıntı ve sahte plakalı aracı terk ettikleri ifade edilerek, araç ve içindeki belgelerde yapılan incelemelerde, bazı sanıkların parmak izlerinin bulunduğu, aralarında HTS kayıtları ve olayla ilgili mesajlaşmaların yer aldığı aktarılıyor.

İddianamede, firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "resmi belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanığın ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 17 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.