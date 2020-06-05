Avukat Bülent Demir: Baro sorunu için TBMM'ye değil avukatlara danışılmalı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Avukat Mustafa Demir, barolara ilişkin yapılması beklenen düzenlemeyi değerlendirdi. Demir avukatların büyük çoğunluğunun baroları istemediğini belirterek, "Türkiye'deki 150 bine yakın avukata 'Baroya kayıt zorunlu olmalı mı?' diye sorsanız en az yarısı 'hayır, olmasın' diyecektir. Avukatlara yönelik bu anket yapılmadan barolar hakkında yapılacak masabaşı düzenlemeler eksik kalacaktır." dedi.

'Barolar avukatların kamburları'

"Barolar avukatlara hizmet üretmiyor bilakis avukatların sırtında kambur oluyor." diyen Av. Demir, "Barolar, avukatların meslek dayanışması için kurulmuş kurumlar gibi görünse de gerçekte ve fiiliyatta hiç de böyle değiller. Türkiye'de baroların birçoğu ideolojik çatışma odağı haline gelmiş demode kurumlar halindedir. Savundukları siyasi görüşe ve partiye göre şekil alan ve basın açıklaması yapmaktan öteye pek de faaliyetleri olmayan bu kurumlar başta kendi meslektaşlarının takdir ve güvenini kazanamamış yapılardır." ifadelerini kullandı.

Baroların varlığının tartışılmaya açılması gerektiğini ifade eden Avukat Bülent Demir, şunları söyledi:

"Baroların sisteminin revize edilip edilmemesinden ziyade varlığı sorgulanmalı ve tartışmaya açılmalıdır. Bu konuda siyasilere, bürokratlara, baro başkanlarına değil bizzat avukatlara fikirleri sorulmalıdır. Zaten bu çalışma yapıldığında baroların avukatlar tarafından ihtiyaç duyulan kurumlar olmadığı açık ve net olarak ortaya çıkacaktır."

'Çözüm çok basittir'

"Avukatların sorunlarıyla ilgili çözüm çok basittir. Barolara kayıt yaptırma zorunluluğu kaldırılmalı ve isteğe bağlı hale getirilmelidir. Avukatların yargılanması için Ankara'da bir mahkeme kurulmalı, bu mahkemenin hakimleri en az 20 yıl avukatlık yapmış kişilerden seçilmelidir."

'Danışılacak kişiler avukatlardır'

"Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir sorunu müşahede ederek harekete geçmiştir. Ancak bu sorunun çözümü ile ilgili müracaat edilmesi gereken kişiler TBMM'de değildir. Baro başkanları ya da barolar da değildir. Sorunun çözümü için başvurulması gereken kişiler bu mesleği icra eden 150 bine yakın avukattır."