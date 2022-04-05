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Gündem Avukat adaylarını sevindiren haber!
Gündem

Avukat adaylarını sevindiren haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıkladığı “Başka bir mesleği icra ederken, Avukatlık Stajı yapabilmesine imkan sağlayan” kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 18:26:00 -
Avukat adaylarını sevindiren haber!

 YENİ AKİT  ANKARA 

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından Avukatlık stajı konusuna ilişkin paylaşımında bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın #İnsanHaklarıEylemPlanı kapsamında açıkladığı ‘Başka bir mesleği icra ederken #AvukatlıkStajı Yapılabilmesine imkan sağlayan’ kanun teklifimizi #TBMM Başkanlığına sunduk. #Avukat adaylarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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