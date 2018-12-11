Avuç içimiz tabanımız sağlık sigortaları ile dolu

Nasıl evinize giren elektriğin prizlere, odalara ayrı ayrı sigortası varsa, öyle düşünün; sağlığımızın da sigortaları ellerimizin içine ve ayaklarımızın tabanına yerleştirilmiş. Yaradılış demekten kaçmak için işi evrimle çözenlerin dahi akıl sır erdiremedikleri milyonlarca, milyarlarca "İlâhî mucize"den biri de bu..

Buna "Refleksoloji", diyorlar.Vücuttaki gerilimi almak ve nörolojik hastalıklarda destek tedavi sağlamak maksadıyla, el ve ayaklardaki belirli noktalara uygulanan bir masaj tekniği diye açıklanıyor.

Keşfi modern çağdan çok çook önce

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen refreksolojinin ilk uygulama yeri Çin olarak bildiriliyor.

Günümüzde tamamlayıcı tıp kategorisinde yer alan Refleksoloji, bedendeki serbest enerji akışını sağlamak amacıyla kullanılan etkili ve zararsız bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Avuç içinde ve ayak tabanındaki belirli noktalara, el ve parmak teknikleriyle ya da ahşap bir çubukla basınç yaparak uygulanıyor.

Uygulama sırasında kişi rahatça koltuğa uzanıyor ve ayaklarını bir tabureye koyuyor.

El ve ayağın özel noktalarına parmak ya da çubukla basınç uygulanıyor.

Kişinin vücudundaki sorunlu bölgeyle ilgili noktaya basınç uygulandığında bir miktar acı hissetmesi doğal karşılanıyor. Uygulama boyunca ayaktaki bütün o özel noktalar el hareketleriyle tek tek uyarılıyor.

Yararları Neler?

Öncelikle uygulama sonunda bütün bedeninize masaj yapılmış gibi rahatlama hissediyorsunuz.

Sinir sisteminiz rahatlıyor, kan dolaşımınız hızlanıyor ve derin dinlenme huzuru sağlanıyor.

Ayrıca uyku kalitesini artırma, enerji akışını dengeleme, bağışıklık sistemini güçlendirme, vücudu toksinlerden arındırma gibi daha birçok yararları bulunuyor.

Hangi hastalıklar için yararlı?

Beden fonksiyonlarını normalleştirmeye bağlı olarak birçok hastalıkta büyük ilerleme sağlıyor.

Başta stres ve anksiyete bozuklukları olmak üzere,

-panik atak,

-depresyon,

-uykusuzluk,

-bel – boyun fıtığı,

-otizm,

-felç,

-migren,

-hormon sorunları,

-romatizma,

-astım,

-hazımsızlık,

-adet ağrıları gibi pek çok hastalıkta destek tedavi olarak kullanılıyor.

Kimlere tavsiye edilmiyor?

Refleksoloji’nin özellikle

-hamileliğin ilk 6 ayında,

-kanser ve

-damar tıkanıklığı olan hastalarda,

-varis sorunu olanlarda

-şeker hastalarında uygulanması tavsiye edilmiyor.

Ayrıca uzman olmayan, fizyoloji ve anatomi bilgisine sahip olmayan kişilerce yapıldığında yarardan çok zararını görmenizde mümkün.

Nasıl öğreniliyor?

Temel eğitimi 3 günde alınsa da reflekslere verilen tepkileri okumak 1 yıl gibi bir süreyi kapsıyor. Refleksoloji eğitimi verilen kurslar ülkemizde mevcut. Bu kurslarda; ayağın anatomisi, reflekslerin yerlerini saptayabilme, Refleksoloji Teknikleri gibi dersler veriliyor. Bugün bazı Avrupa ülkelerinde Refleksoloji eğitimi veren okullar bulunuyor.

Öksürük

Söz konusu sağlık iken öksürükle ilgili yararlı bir bilgi de sunalım sizlere.

Boğazınızda gıcıklanma varsa, hasta olacağınızı hissediyorsanız bir fincan sıcak suya; 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bunu içtikten bir saat sonra şikâyetleriniz geçer. Denenmiş ve yüzde yüz işe yarayan bir yöntemdir.