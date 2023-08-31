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Gündem Avrupa'ya geçemeden yakalandılar: Milyonluk yatla göçmen kaçakçılığı
Gündem

Avrupa'ya geçemeden yakalandılar: Milyonluk yatla göçmen kaçakçılığı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:48:00 -
Avrupa'ya geçemeden yakalandılar: Milyonluk yatla göçmen kaçakçılığı

Bodrum'da lüks yatla göçmen kaçakçılığı ihbar üzerine ortaya çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lüks yat içerisinde 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lüks bir yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları TCSG-26 ve KB-35 bölgeye hareket etti. Dikkat çekmemek için lüks yatla yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edildi. Durdurulan lüks yattaki 56 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili de adli işlem başlatıldı.

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