Avrupa'ya derbi maçlar damga vuracak

İtalya Birinci Futbol Liginin 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.

Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.

İspanya Birinci Futbol Liginin 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki Real Madrid, 3. sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek.