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Spor Avrupa'ya damga vurduk! Ülke puanımız yükseliyor
Spor

Avrupa'ya damga vurduk! Ülke puanımız yükseliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-04 01:12:00 -
Avrupa'ya damga vurduk! Ülke puanımız yükseliyor

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'da tur atlamalarıyla birlikte UEFA ülke puanında liste değişti.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da tur atladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

Ülke puanında İsviçre müjdesi

İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı.

Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 27.850 oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

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