Avrupa'ya Ayasofya hatırası
86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya Camii, hatıra ve tanıtım amacıyla euroya basıldı.
86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii, hatıra parasında yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası’nın turizm amacıyla para basma lisansı verdiği kuruluşta gerçek euro standartlarında basılan paranın ön yüzünde Ayasofya, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri bulunuyor.
Ticari amacı bulunmuyor
Turizm ve tanıtım amacıyla basılan hatıra parası, gerçek euro standartlarında yapıldı.
Yaklaşık 10 bin adet basılan hatıra parasında tedavül görmemesi adına ’0’ ibaresi bulunuyor. Söz konusu hatıra parası Avrupa ve Türkiye’de, Ayasofya’nın tanıtımı amacıyla kullanılacak