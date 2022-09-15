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Gündem Avrupa'nın vicdanı köreldi!
Gündem

Avrupa'nın vicdanı köreldi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Yunanistan'ın geri itmesi sonucu Ege denizinde boğulan insanların cansız bedenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:30:00 -
Avrupa'nın vicdanı köreldi!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yunanistan güvenlik güçlerinin kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Yunanistan'ın geri itmesi sonucu Ege denizinde boğulan insanların cansız bedenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Gün geçmiyor ki Batı insanlığını biraz daha kaybetmesin. Avrupa'nın vicdanı körelmiştir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

elitoto42

Vicdanları var mı ki körelsin!!!

Gültekin

Batı ile bizim aramızda çok önemli bir fark var, Avrupa medeniyeti insanları öldüren, atalarımız ve biz insanları yaşatan bir milletiz. Ey  dünyanın iyi niyetli mensupları, tarafınız seç safın belli olsun ki gazaba uğrayanlardan olmayasın.
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