Avrupa'nın vicdanı köreldi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Yunanistan'ın geri itmesi sonucu Ege denizinde boğulan insanların cansız bedenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Yunanistan güvenlik güçlerinin kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Yunanistan'ın geri itmesi sonucu Ege denizinde boğulan insanların cansız bedenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Gün geçmiyor ki Batı insanlığını biraz daha kaybetmesin. Avrupa'nın vicdanı körelmiştir” ifadelerini kullandı.