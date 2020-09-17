Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın maskeleri alay konusu oldu

Yunanistan'da koranavirüs sürecinde eğitimlerini devam ettirmeye çalışan öğrencilere tedbir amaçlı maske dağıtımı yapan Yunanistan hükümeti, yanlış ölçüm nedeniyle yüzünün tamamını kaplayan maskeler dağıttı. Okula giden öğrencilere dağıtılan maskeler sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye’ye posta koyuyor ama maske yapmaktan aciz

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğneyerek Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Yunanistan maske yapımında dahi başarısız oldu. Akdeniz'de Türkiye'nin üstün gücüyle karşılaşan ve uluslararası medyada alay konusu olan Yunanistan maskeleriyle de bir kez daha rezil oldu. Yüzün tamamını kaplayacak şekilde dağıtılan maskeler hem çocuklara hem de yetişkinlere büyük geldi. Sosyal medya kullanıcılarının dalga geçtiği trajikomik durum, hükümet ve firma yetkilileri arasında anlaşmazlığa neden oldu.Maskeleri üreten firma yetkili Yiannis Stathopoulos, Open TV'ye yaptığı açıklamada "Boyut başından beri büyüktü." itirafında bulundu. Stathopoulos, yanlış hesaplamanın Yunanistan hükümetine bağlı koranavirüs sağlık uzmanları komitesinden kaynaklandığını söyledi.

İktidar partisi milletvekili 'felaket' dedi

İktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni durumu eleştirerek, "Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ise başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağlayarak, durumun kısa süre içinde çözüleceği açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Hükümetin dağıttığı maskelerle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar ise durumu sosyal medyada paylaştı. Yüzünü kaplayan maskelerle imtihan olan sosyal medya kullanıcıları hükümetle dalga geçti.