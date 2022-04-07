Avrupa'nın 'muhteşem ekonomiye sahip' denilen ülkesi yerlerde: Enflasyon 46 yılın en yüksek seviyesinde!
Hollanda'da enflasyon pandemi, tedarik sıkıntıları ve en son Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle birlikte son 46 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Mart ayı verilerini açıkladı. CBS'nin açıklamasına göre, Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Böylece Ülkede enflasyon 1976 yılının Nisan ayında görülen yüzde 9,8 seviyesinin ardından en yüksek noktaya geldi.
1973 yılında yaşanan petrol krizinin ardından Hollanda'da fiyatlar artışa geçmiş ve 1975 yılı Ocak ayında enflasyon yüzde 11,1 ile rekor kırmıştı.
CBS, aylık bazda enflasyon artışının yüzde 3,6 olduğunu bildirdi.
AB'ye uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 4,4, yıllık yüzde 11,7 oldu.