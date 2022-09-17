Avrupa'nın lokomotifini zor yıllar bekliyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, enflasyon, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya. Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin aldığı tasarruf planı kapsamında ülkeler enerji kullanımını düşürmeye çalışırken Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusu olan Almanya'da bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.

Almanya’da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi yaşanan krizi kapağına taşıyarak "Almanya'yı zor yıllar bekliyor" başlığını attı.

İşte Der Spiegel'in o kapağı:

"Almanya resesyonun eşiğinde"

Kış aylarının yaklaşması ile gaz ihtiyacında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor” dedi.

Enflasyonda rekor bekleniyor

Ekonomistler ülkede yüksek enflasyon durumunda herhangi bir gevşeme ise beklemiyor.

Elektrik ve gaz fiyatları daha uzun bir süre yüksek kalırsa enflasyonun bu yılki rekor seviyedeki yüzde 8'den 2023'te yüzde 8,7'ye yükselmesinin muhtemel olduğunu kaydeden ekonomistler, bunun nedeni olarak da elektrik ve gaz piyasa fiyatlarının tüketicilere gecikmeli olarak ulaşmasını gösteriyor.

Öte yandan ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.