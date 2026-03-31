Avrupa'nın lideri darboğazda! Almanya katlaya katlaya gidiyor
Avrupa'nın lideri darboğazda! Almanya katlaya katlaya gidiyor

Avrupa'nın lideri darboğazda! Almanya katlaya katlaya gidiyor

Gemini şunu dedi: Almanya ekonomisinde alarm çanları çalıyor: Kamu borcu 2,8 trilyon avroyu aşarak rekor tazeledi! Maastricht kriterleri üst üste 6. kez delindi! Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki borç sarmalına dair 2025 yılı verilerini paylaştı. Buna göre, ülkenin toplam kamu borcu bir yıl içinde 144 milyar avro birden artarak 2,84 trilyon avroya ulaştı. Savunma harcamaları ve altyapı yatırımlarıyla şişen borç yükü, Almanya'yı AB'nin belirlediği yüzde 60'lık borç tavanının bir kez daha üzerine taşıdı.

Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 62,2'den 63,5'e yükseldi. Böylece Almanya, Avrupa Birliği (AB) Maastricht Kriterleri'nde öngörülen yüzde 60’lık tavan değerini üst üste altıncı kez aşmış oldu.

 

Borç yükündeki artışın merkezinde federal hükümet yer aldı. Bütçe dışı fonlar dahil edildiğinde, federal hükümetin yükümlülükleri geçen yıl 107 milyar avro artış gösterdi. Bu rakam, 2024'te kaydedilen 36 milyar avroluk artışın yaklaşık üç katına tekabül etti.

Eyaletlerin borçları 19 milyar avro, belediyelerin borçları ise 25 milyar avro yükseldi. Sosyal güvenlik fonlarının borçları ise 3 milyar avrodan 7 milyar avroya çıkarak iki katından fazla artış kaydetti.

Öte yandan, Bundesbank, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan 119 milyar avroluk bütçe açığı ile 144 milyar avroluk borç artışı arasındaki farka ilişkin değerlendirmede bulundu.

Banka, borçlanmanın bir kısmının doğrudan bütçe açığını kapatmak için değil, finansal varlık oluşturmak amacıyla kullanıldığını bildirdi. Bankanın açıklamasında, söz konusu kalemlerin bütçe açığı hesaplamalarına dahil edilmediği ancak toplam kamu borcu rakamlarını yukarı çektiği belirtildi.

 

- Borcun artması bekleniyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) gibi önde gelen kuruluşlar, Almanya’nın borç yükünün gelecek yıllarda daha da artacağını öngörüyor.

Altyapı yatırımları ve savunma harcamaları için planlanan milyarlarca avroluk ek bütçeler nedeniyle, borcun GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 65’e, 2027’de ise yüzde 66,6’ya çıkması bekleniyor.

Almanya'yı terk ediyorlar! Gençler rotayı yurt dışına kırdı, valizler toplanıyor!
Almanya'yı terk ediyorlar! Gençler rotayı yurt dışına kırdı, valizler toplanıyor!

Avrupa

Almanya'yı terk ediyorlar! Gençler rotayı yurt dışına kırdı, valizler toplanıyor!

Cumhurbaşkanı kapıda karşıladı: Ahmed Şara'dan Almanya'da üst düzey temaslar
Cumhurbaşkanı kapıda karşıladı: Ahmed Şara'dan Almanya'da üst düzey temaslar

Dünya

Cumhurbaşkanı kapıda karşıladı: Ahmed Şara'dan Almanya'da üst düzey temaslar

Şara'ya Almanya'da sürpriz
Şara'ya Almanya'da sürpriz

Dünya

Şara'ya Almanya'da sürpriz

Almanya'da "Rus casusluk" operasyonu
Almanya'da "Rus casusluk" operasyonu

Dünya

Almanya'da "Rus casusluk" operasyonu

