Avrupa'nın göbeğinde skandal! Öcalan pankartı açıp gösteri yaptılar

Terör örgütü PKK yandaşlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası önündeki eylemine şahit olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, durumun hukuka ve Konsey'in var oluş amacına aykırı olduğunu söyledi.

PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi binası önünde "Öcalan'a özgürlük" temalı pankartlar açarak gösteri yaptı.

AK Partili vekilden gösteri tepkisi

Türkiye'nin de üyesi olduğu Konsey'e bir haftalık çalışma toplantıları için giden AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa Konseyi binası önünde terör yandaşlarının gösteri yapmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyinin varlık nedeni hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması. Dolayısıyla kendi varlık nedenine aykırı davranıyor. Terörist övmek bir suçtur. Bunun ifade özgürlüğü ile açıklanması mümkün değil. Bana göre hukuka aykırı bir durum söz konusu. Buna göz yumuluyorsa bu da yanlış." dedi.

"Çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu"

Durumun "hem Konsey hem insan hakları hem de terörle mücadele açısından kaygı verici olduğunu" vurgulayan Yaşar, "Çarşamba günü Türkiye ile ilgili rapor görüşülecek. Her konuda Türkiye'ye akıl veriyorlar ama ciddi bir çifte standart ve ikiyüzlülük söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

PKK yandaşları, zaman zaman Avrupa Konseyi binası önünde gösteriler düzenliyor.