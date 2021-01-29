Avrupa'nın göbeğinde büyük skandal! Önlemler tatmin etmedi

Fransa’da çocuk istismarına tepkilerin fitili bu senenin başında tanınmış siyaset bilimci Olivier Duhamel'in üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması ile ateşlendi. Hükümet harekete geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından “Sizi duyuyoruz. Ensest ve çocuk cinsel istismarı mağdurlarına inanıyoruz” mesajını paylaştı.

Uzmanlar çabayı takdir etse de şimdiye kadar atılan adımlar tatmin edici bulunmadı.

Bu yılın başlarında, önde gelen bir Fransız siyaset bilimci Olivier Duhamel'in üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması, Fransa’nın kanayan yarasına tuz bastı.

Siyaset bilimci üniversitedeki görevinden istifa etti, tepkiler dalga dalga yayıldı.

Duhamel'in üvey kızı Camille Kouchner, bu ayın başında yayınlanan kitabı "La familia grande" (Benim Büyük Ailem)'de, erkek ikiz kardeşini Duhamel'in üç yıla yakın bir süre boyunca taciz ettiğini yazdı.

Camille Kouchner'ın konuşulamayanı anlatarak tabuları yıkan kitabı, Fransız sosyal medyasında bir “Me Too” (Ben de ) hareketini tetikledi.

On binlerce istismara uğrayan Fransız, küçükler için daha iyi koruma ihtiyacının altını çizdi.

Kouchner’ın kitabı, son aylarda Fransa’yı sallayan bir dizi çocuk cinsel istismarının son örneğiydi.

Fransız hükümetinin önlemleri tatmin etmiyor

Çocuk hakları uzmanları, hükümetin yeni girişimlerini memnuniyetle karşılasa da kalıcı çözüm için yeterli olmadıklarını vurguluyor.

Uzmanlar kaynak eksikliğinin büyük uygulama zorlukları oluşturabileceği konusunda ikazda bulunuyor.

Halkın tepkisinin çığ gibi büyümesinin ardından Macron’un “Sizi duyuyoruz. Ensest ve çocuk cinsel istismarı mağdurlarına ”inanıyoruz” mesajı öfkeyi yatıştırmıyor.

Fransa halkı konuya ilişkin acil ve yeterli girişimleri bekliyor.