Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu binaların yakınında bomba alarmı verildi. Bölgedeki bazı binalar tahliye edildi.
19 Mart 2019 Salı 14:40
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu binaların yakınında bomba alarmı verildi. Bölgedeki bazı binalar tahliye edildi.
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