Avrupa'nın enflasyon sorunu büyüyor, ECB'nin işi zorlaştı!

Euro Bölgesi’nde enflasyon yine tarihi bir rekora ulaştı. Mayısta yüzde 7,7’ye yükselmesi beklenirken yüzde 8,1 oldu. ECB’nin 25’er baz puanlık ‘kademeli’ artışının yeterli olmayabileceğini belirten piyasalar temmuzda 50 baz puanlık artışa %40 ihtimal biçiyor. Parite ise dolardaki güçlenişle tekrar yön bulmaya çalışıyor.

Euro Bölgesi enflasyonu mayısta beklentilerin de üzerinde yüzde 8,1’e yükselerek yeni bir tarihi rekor gördü ve Avrupa Merkez Bankası’nın işini daha da zorlaştırdı. Beklenti 19 üyeli para birliğinin uyumlaştırılmış yıllık enflasyonunun (HICP) nisandaki yüzde 7,4 düzeyinden, mayısta yüzde 7,7’ye yükselmesiydi. Artış uzmanlara göre bugün açıklanan bugün gelen Rus petrol ambargosu ve enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra, gıda ve diğer kalemlerde de fiyatların yükselmeye devam ettiğine işaret ediyor.

“Kademeli (25’er baz puan) sıkılaşma yetmeyebilir”

ECB Başkanı Christine Lagarde ve ECB Başekonomisti Philip Lane, son açıklamalarında Euro Bölgesi faiz oranlarını temmuz ve eylül toplantılarında 25’er baz puan artırma sinyali vermişti. Mevcut politika faizi eksi yüzde 0,5 düzeyinde. Ancak finans kuruluşları enflasyondaki yukarı yönlü sürprizin ardından bu kademeli sıkılaşmanın yeterli olmayabileceği değerlendirmeleri yapıyor. Commerzbank ekonomisti Christoph Weil ise “Euro Bölgesi’nin enflasyon problemi daha da kötüleşiyor. Bugün açıklanan veri ECB’nin ultra gevşek para politikalarını sonlandırması için baskıları biraz daha artırdı” değerlendirmesini yapıyor.

ECB vites yükseltebilir, 50 baz puan artış masada

ECB yönetim kurulundan Peter Kazimir de salı günü Reuters’la yaptığı röportajında “Temmuz ayında 25 baz puanlık artıştan sonra eylülde 50 baz puan artışı savunacağını” söyledi. Slovakya Merkez Bankası’nın nispeten şahin olarak görülen başkanı Kazimir konuya ilişkin açıklamasında “Veri bence faiz artırımında ilk adımı atma ihtiyacını daha da perçinledi. Benim baz senaryomda temmuzda 25 baz puan artış var ama 50 baz puanlık artışı konuşmaya da açığım. Beklentim temmuzda 25 baz puan artış yapacağımız, sonrasında eylülde 50 baz puan artış gelebilir” diye konuştu. Lagarde’ın kademeli artış sinyaline rağmen piyasalar UBS stratejisti Rohan Khanna’nın verdiği bilgilere göre temmuzda da bir 50 baz puanlık artış olma riskini fiyatlamaya devam ediyor. Para piyasalarında yıl sonuna kadar fiyatlananan toplam artış 110 baz puandan en az 115 baz puana yükselmiş durumda. Temmuzda 25 baz puan artışa kesin gözüyle bakılıyor ve eylülde 25 baz puanlık daha artış için yüzde 40 ihtimal fiyatlanıyor.

Goldman Sachs: Yüzde 9,3 ile eylülde zirve görülür

Euro Bölgesi enflasyon verisi sonrası Avrupa tahvil getirilerinde hızlı bir yükseliş yaşanırken, daha şahin bir sıkılaşma döngüsü fiyatlanmaya başladı. İsviçre merkezli UBS’e göre “piyasaların daha hızlı bir normalleşmeyi fiyatlaması normal bir durum - bu durum sabit getirili tahvil piyasaları için düşüş anlamına geliyor”. Deutsche Bank ise ücret baskılarının artmasıyla 2. bir enflasyon dalgası yaşanacağını ve uzun bir yüksek enflasyon dönemi yaşanacağını öngörüyor. Unicredit ise enflasyonun temmuzda zirve yapıp düşmeye başlayacağını tahmin ediyor. Euro Bölgesinin manşet enflasyonu şu anda yüzde 8,1 ile ECB’nin hedefi yüzde 2’nin 4 katına ulaşmış durumda. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi. Nisanda çekirdek HICP yüzde 3,9 artmıştı. Alkol ve tütün ürünleri hariç tutulduğunda da enflasyon nisandaki yüzde 3,5 düzeyinden mayısta yüzde 3,8’e yükseldi. Goldman Sachs Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 9,3 ile eylülde zirve yapmasını, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,9 ile haziranda zirve yapmasını öngörüyor. Almanya’nın ardından Fransa’dan da yeni enflasyon rekoru geldi. Fransa’nın uyumlaştırılmış enflasyonu (HICP) mayısta yüzde 5,8’le tarihi rekorda. Aylık artış yüzde 0,7. İtalya’da da durum farklı değil ve AB’ye uyumlu enflasyon nisandaki yüzde 6,3’ten mayısta yüzde 7,3’e çıktı. Beklenti yüzde 6,8’di.

Rus petrolüne ambargo enflasyonu daha da yükseltecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı. Bu da birliğin enerji güvenliği için pozitif bir gelişme olarak görülse de, Euro Bölgesi’nin enflasyon problemini daha da kötüleştiren bir gelişme. Kararın ardından dün petrol fiyatları hızla yükseldi. ABD’de WTI yüzde 3’ün üzerinde artışla 120 dolara dayandı. Brent’te ise yüzde 2’nin üzerinde artışla 124,64 dolar/varil düzeyi görüldü. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinin 2. gününde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.

6. pakette Sberbank da SWIFT'ten çıkarılıyor

Ayrıca AB’nin 6. yeni yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın da para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacağı ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da yaptırım paketinde olduğu belirtiliyor.

Parite Fed ve ECB söylemleriyle yön bulmaya çalışıyor

Euro enflasyon verisi öncesi 1,0786 ile 5 haftanın en yüksek düzeyini gördü. Mayıs ayında yüzde 2,2’lik yükselen paritede bu 2022’nin en güçlü aylık artışı olacak. Öte yandan Fed tarafında Fed üyelerinden Christopher Waller’ın “enflasyon kalıcı şekilde bastırılana kadar her toplantıda 50 baz puan artışa hazırlanılmalı” açıklaması, günlerdir sakin olan dolar endeksini de hareketlendirdi. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla tekrar 103 düzeyini de aşarken (TSİ 17:03 itibariyle 101,99) euro/dolar paritesi dolardaki güçlenişle gün içinde 1,055’e kadar geriledikten sonra 1,07’ye tekrar yükseldi.

Kaynak: Dünya-Hilal SARI