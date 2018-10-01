Avrupa’nın en büyük bilimsel İslam Kütüphanesi’ne 25 bin kitap daha eklendi

İslâmî Araştırmalar ve Kültürler Arası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), doğu-batı dillerinde, İslâm ilimleri üzerine yazılmış seçkin ve değerli bilimsel eserleri bünyesinde barındıran ve alanında Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm Kütüphanesi özelliğini taşıyan KUDEM - İFİS&İZ İslâm ilimleri araştırmaları kütüphanesine çok yoğun, titiz ve disiplinli çalışmalar neticesinde 25.000 yeni akademik ve bilimsel içerikli kitap kazandırdı.

Arapça yoğunluklu olmak üzere farklı dillerde birbirinden değerli pek çok paha biçilmez bilimsel eseri envanterinde barındıran kütüphane, bünyesine katılan 25.000 yeni kıymetli eserle, 70.000 cilt eseri aşmış bulunuyor.

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) işbirliği ile gerçekleştirilen Avrupa’nın en kapsamlı bilimsel İslam Kütüphanesi projesinın kurulması ve genişletilmesi, Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar'ın (KUDEM ve İFİS&İZ Kurucu Başkanı) denetim ve gözetiminde, ilgili bilim adamlarından ve akademisyenlerden oluşan bir uzman komisyon ile işbirliği halinde gerçekleştirildi.

İslâmî ilimlere ilişkin yazılan ve nitelikli araştırmalar için gerekli olabilecek bütün bilimsel Arapça eserler yaklaşık iki yıl süren yoğun ve disiplinli çalışma ve koordinasyon sonucunda Kahire ve Beyrut’tan temin edilip hava, kara ve deniz yoluyla Mannheim’a nakledildi.

100 bin hedefe doğru ilerliyor

Kütüphanede toplanan kitaplar, bir sonraki aşamada uzman kütüphaneci ve genç akademisyenler tarafından fişlenerek kütüphane kataloğuna geçirilecek. Hâlihazırda altı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Türkçe ve Farsça) yazılmış 70.000 eseri aşkın eşsiz bir envantere sahip olan İslam Kütüphanesi, yakın zamanda üniversite öğrencileri, akademisyenler ve diğer ilim taliplerinin hizmetine sunulacak.

Batı dillerinde (İngilizce, Almanca ve Fransızca) islâmî ilimler hakkında kaleme alınan ciddi bütün bilimsel eserleri bünyesinde toplama amacında olan kütüphane, hedefi olan 100.000 esere ulaştığında hem doğu dillerinde hem de batı dillerinde yazılmış bilimsel eserleri envanterinde toplaması hasebiyle dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmiş olacak.

Gerek Batı’da yapılmış çalışmalar üzerine araştırma yapmak isteyen İslâm ülkelerindeki bilim insanları için ve gerekse de islâmî bilimler üzerine araştırma yapıp İslâm ülkelerinde yapılan çalışmalara ulaşmak isteyen Batı’daki bilim insanları ve araştırmacılar için, kütüphane bünyesinde toplanan doğu ve batı dillerinde kaleme alınmış ciddi eserler sayesinde bu alanda ilim dünyasına eşsiz bir imkan sunulmuş olacak.

KUDEM nedir?

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir tarzda restore edilmek suretiyle külliye şeklinde tasarlanmıştır.

Bünyesinde İFİS&İZ/ İslâm Araştırmaları Enstitüsü, İFİS&İZ Gazzâlî Akademi, İFİS&İZ Yayınları, İslâm İlimleri Araştırmaları Kütüphanesi, Türkçe ve Almanca ağırlıklı olmak üzere İngilizce, Fransızca ve Arapça eserlerden oluşan Çocuk Kütüphanesi, Konferans Salonu, Derslikler, Bürolar, Kapalı Spor Salonu, Mescit vs. gibi pek çok yapı ve kurumu barındıran ve “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim-irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir.