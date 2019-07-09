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Avrupa’nın en büyük akvaryumunda yangın

İspanya’da bulunan Avrupa’nın en büyük akvaryumunda yangın çıktı. Akvaryumdaki ziyaretçi ve çalışanlar hemen tahliye edildi ve yangın yaklaşık 20 dakika sonra söndürüldü.

09 Temmuz 2019 Salı 18:31
Avrupa’nın en büyük akvaryumunda yangın

 

İspanya’nın Valensiya şehrinde yer alan ‘Bilim ve Sanat Şehri‘ kültür kompleksinde bulunan farklı deniz yaşam alanlarının temsil edildiği bir okyanus akvaryumu olan ‘Oceanogràfic de València’da yangın çıktı. Yangının yerel saat ile 11:00 civarı, köpekbalıklarının olduğu bölümde çıktığı ve yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Akvaryumdaki ziyaretçiler ve çalışanların da dâhil olduğu yaklaşık 1400 kişi hemen tahliye edilirken, yangın yaklaşık 20 dakika içinde söndürüldü. Ayrıca, yangında akvaryumdaki canlıların da dâhil olmak üzere kimsenin yara almadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:31
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