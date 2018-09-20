Avrupanın 7 kulübü genç yıldıza kanca attı! Fenerbahçe'nin...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Eljif Elmas'a transfer teklifleri gelmeye başladı.20 Eylül 2018 Perşembe 12:01
Bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili performanslarından olan Eljif Elmas, şimdiden Avrupa devlerini peşine düşürdü.
Elmas'ıın neredeyse tüm büyük liglerden talibi var.
İşte Eljif'e talip olmaya hazırlanan takımlar...
Manchester City
Roma
Benfica
Atletico Madrid
Dortmund
Lyon
Spartak Moskova
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