Avrupanın 7 kulübü genç yıldıza kanca attı! Fenerbahçe'nin...

Bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili performanslarından olan Eljif Elmas, şimdiden Avrupa devlerini peşine düşürdü.

Elmas'ıın neredeyse tüm büyük liglerden talibi var.

İşte Eljif'e talip olmaya hazırlanan takımlar...

Manchester City

Roma

Benfica

Atletico Madrid

Dortmund

Lyon

Spartak Moskova