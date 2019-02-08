0553 313 94 23

Avrupalılar müptelası oldu! 42 ülke Türk çayı için sıraya girdi

Türkiye 2019'un ilk aylarında Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere 42 ülkeye Türk çayı sattı.

08 Şubat 2019 Cuma 12:34
Avrupalılar müptelası oldu! 42 ülke Türk çayı için sıraya girdi

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında 318 ton çay ihracatı karşılığında 773 bin 67 dolar kazanç elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 151 tonluk çay ihracatı karşılığında 382 bin 617 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece çay ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 110, değer bazında yüzde 102 arttı.

Ocak ayı çay ihracatında 274 bin 515 dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 165 bin 232 dolarla Fransa, 85 bin 410 dolarla Hollanda izledi.

"Çay ihracatında 2019'a güzel başlangıç yapıldı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tarım ürünlerinden çayın, ülke ve bölge dış satımında önemli payı olduğunu söyledi.

Çay ihracatında 2019'a güzel bir başlangıç yapıldığını belirten Kalyoncu, dış satımda ülke çeşitliliğinin de arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatta ön planda olduğunu dile getirdi.

Turizm potansiyelinin de ihracatı etkilediğini anlatan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Türk çayı artık daha fazla tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde de çayın daha fazla ülkeye ihraç edilerek, daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici trendlerinin dikkate alınmasıyla çay ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz."

Kalyoncu, çay firmalarının artık iç piyasa odaklı üretimden vazgeçmeleri gerektiğini, ÇAYKUR'un çalışmalarının ve tanıtım faaliyetlerinin ihracatın artmasında etkili olduğunu ifade etti.

Pazarlama ve tanıtıma önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, bu yıl çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:34
  1. türk çayı
  2. çay ihracatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması" için Körfez turuna çıkacak
    1. Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması"..
    2. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    3. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki..
    4. "Her 2 ölümlü iş kazasından birinin..
    5. THY'den yeni uçak içi emniyet filmi
    6. Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç..
    7. Türk ve Suriyeli kadınlar "hoşgörü"de..
    8. FETÖ'nün talimatıyla tahliye veren..
    9. CHP'den OHAL Komisyonu açıklaması
    10. Bakan Soylu açıkladı: Bir kişi..
    11. Altun, ses getiren proje için gelen..
    12. Uçan İHA'nın üstünden atlayan Türk..
    13. Marmarabirlik'ten üreticiye akıllı..
    14. Altın fiyatları
    15. Sur Yapı Marka AVM'den Sevgililer Günü..
    16. Araba alacaklar dikkat! Binlerce..
    17. Hamaney'den hükümete "Avrupa'ya..
    18. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    19. Futbolla başladığı sporda judoda..
    20. MHP siyasette yarım asrı devirdi
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları