Avrupalı siyasi parti lideri Müslüman oldu! “Ruhumu buldum”
İspanya Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Avrupa Yeşiller Konfederasyonu Koordinatörü Toni Roderic, Fas’ta tanıştığı Kadiri tarikatından etkilenerek Müslüman oldu. Roderic, “Cemal” ismini aldı.13 Haziran 2019 Perşembe 15:52
yeniakit.com.tr İspanya Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Avrupa Yeşiller Konfederasyonu Koordinatörü Toni Roderic, İslam'a girdiğini ilan etti.
Kadirilerden etkilendi: Ruhumu buldum
Fas'ta tanıştığı Kadiri tarikatından etkilenerek İslama giren Toni Roderic, İslam'a girişinin, yaptığı geniş kapsamlı ve sistematik araştırmalar neticesinde gerçekleştiğini ve İslam’da kendi ruhunu bulduğunu söyledi. Roderic ihtida edişini İspanya'nın önemli kentlerinden Barcelona'da açıkladı.
“Cemal” ismini aldı
Kur’an- Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) siyerini de okuduğunu bildiren Toni Roderic, “Cemal” ismini aldı.
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