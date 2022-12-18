Avrupalı prens Yunanlıları üzdü! Doğu Akdeniz'in en güçlüsü şüphesiz Türkiye

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son zamanlarda hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler gelmeye devam ederken Yunan basını Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella'in yorumlarına yer verdi.

Avrupalı Prens’in sözleri Yunanistan manşetlerini süslüyor:

Doğu Akdeniz’in en güçlüsü şüphesiz Türkiye

Haberde Türkiye'yi yok saymanın Batı için tehlikeli olduğunu söyleyen Michael'in, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dediği kaydedildi.

Aynı zamanda haberde Türkiye'nin büyük zorluk ve sorumluluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede ABD, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Rusya'nın stratejik çıkarları olduğundan da bahsedildi.

Prens'e göre İsrail, Mısır ve Yunanistan da tehlikede. Rusya-Ukrayna savaşını da Türkiye ekseninden değerlendiren Prens'in sözlerinde "Ankara'nın çıkarlarını savunmak için belirli bir stratejik özerklik çok önemli, bu durum Rusya-Ukrayna savaşı için de önem taşıyor" ifadelerine yer verdiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin 'sinir merkezi' konumunda olduğuna dikkat çeken Michael, "Avrupa'nın yakın çevresinde feci şeyler yaşanıyor ve Türkiye'nin bölgenin sinir merkezi konumunda olması çıkarlarını anlamayı zorunlu kılıyor" dedi.