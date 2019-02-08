0553 313 94 23

Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Toplu ölümler yüzde 40 arttı

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, arı biti ve "varroa" nedeniyle Samsun’daki arı ölümlerinin yüzde 40’a çıktığını açıkladı. Rasim Kaplan, Türkiye’de ise 8 milyon kovandan 2 milyonunun yok olduğunu öne sürdü.

08 Şubat 2019 Cuma 18:56
Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Toplu ölümler yüzde 40 arttı

Arı, kovan sayısı ve bal üretimi açısından dünyanın ilk sıralarında yer alan Türkiye, bu dönemde varroa mücadele ediyor. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, Türkiye’de varroa ve diğer parazitlere dayalı ölümlerin geçtiğimiz yıllara oranla oldukça fazla belirterek, 8 milyon kovandan 2 milyonunun yok olduğunu ileri sürdü. Kaplan, arıcıların kaybolan arıların yerine yeni koloniler oluşturması gerektiğini vurguladı.

"Varroa, Türkiye'ye Avrupa'dan geldi"

Varroanın Türkiye’ye Trakya üzerinden Avrupa’dan geldiğini anlatan Rasim Kaplan, “1960’lı yıllarda Avrupa’da görülen varroa, 1978 yılından itibaren Trakya’nın batısından ülkemize geldi. Bu zamana kadar da ülkemizin her yerine yayıldı. Türkiye coğrafyası göçer arıcılığa çok müsait bir yer. Arıcılar, doğu-batı, kuzey-güney istikametinde göç ediyorlar. Gezginci arıcılık olduğu sürece bu parazitler diğer arılara da geçiyor. Samsun’un iç bölgeleri dediğimiz Ayvacık, Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Havza ve Ladik’te arı ölümleri yüzde 50’ye yaklaştı. Diğer bölgelerde de yüzde 30 oranında arı ölümleri var. Numunelerden alınan verilere göre arı ölümlerinin büyük sebebinin varroa olduğu anlaşılıyor. Veteriner Kontrol Enstitüsü vasıtasıyla arı ölümlerini araştırdığımızda ölümlerin varroa ağırlıklı olduğunu gördük. İlgili hocalara oran nedir diye sorduğumuzda, bir arıda 6-7 tane arı biti olduğunu ve bu zamana kadar bu kadar fazla bir varroa oranı görmediklerini söylediler” dedi.

"Arı ölümleri ilk önce Doğu ve Güneydaoğı illerinde görüldü"

Arı ölümlerinin incelendiğinde varroa dayalı olduğunun anlaşıldığının altını çizen Kaplan, “Varroa özellikle yeni doğan erkek arıların kapalı gözlerinde kuluçka ediyorlar. Bu parazitler, arıların sırtına konarak, arıları emiyorlar. Bir arı gözünde 6-7 tane arı biti olunca, o kovanın çıkma şansı kalmıyor. Geriden genç arılar gelmediği için kovan, döngüsünü sağlayamıyor. Bu sıkıntı Türkiye genelinde yaşanıyor. Mevsimsel bir sıkıntı olabilir. İlk arı ölümleri haberi Doğu ve Güneydoğu illerinden geldi. Bunun ardından 3 üniversite hocamızı Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de görevlendirdik. Hocalarımız oralardan aldıkları örnekleri laboratuvarlarında incelediklerinde sonucun varroa yüzünden olduğunu belirttiler” diye konuştu.

"Çözüm, toplu ve bilinçli ilaçlama"

Varroadan kurtulmak için toplu ilaçlama ve arı çoğaltılmasının şart olduğunu ifade eden Rasim Kaplan, şunları söyledi:

“Varroa ve diğer parazitlerden kurtulmanın en önemli yolu toplu ilaçlamadır. Arıcılar sadece kendi kolonilerini ilaçlasa bile arıları 1 km ilerideki başka kolonideki arılarla karşılaştığında diğer arılardan paraziti alıp, kendi kovanlarına taşıyorlar. Sadece kendi kovanlarınızı ilaçlamanız sadece birkaç günlük çözüm sunar. Türkiye’deki bütün kovanlar ilaçlanırsa, arı kayıplarında yüzde 80 başarı sağlarız diye düşünüyorum. Böylece ölen arı sayımızın azalacağını düşünmüyorum. Şu anda varroa ile mücadele çalışmaları yapılıyor. Daha kış ayından tam çıkmadan 8 milyon kovan varlığından yaklaşık 2 milyonu arı biti ya da diğer parazitler yüzünden yok oldu. Arıcılarımız yeni arılar üreterek bu sorunun üstesinden gelmelidir. Arılarını bölerek, oğul alarak kaybolan kolonilerini yerine getirmeleri gerekiyor. Arıcılarımız, yanlış ilaçlama yapmasınlar. İlaçlama yapmak isteyen vatandaşlar, Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlüklerinden yardım istesinler.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:56
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan
  6. Arı yetiştiriciliği
  7. Varroa paraziti
  8. Arı kovanlarını tehdit eden parazit
  9. açıklama
  10. bal üretimi
  11. Arı biti

YORUM YAZ

  • arif balcibabaarif balcibaba13 dk önce
    6 kilo bal 100 tl ye alacaz ozaman bundan sonra sahtesini.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gaziantep Basketbol'da transfer
  1. Gaziantep Basketbol'da transfer
  2. Kartal'daki bina çökmesi
  3. Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı |..
  4. Atiba'nın doğum günü kutlandı
  5. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
  6. Vitamin eksikliği hangi hastalıklara..
  7. Köylüler tarafında hasta halde..
  8. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
  9. "Şiddete karşı mücadele için partiler,..
  10. "Yeşil Dedektör" kullanıcıları 251..
  11. Bakan acı haberi duyurdu! Hayatını..
  12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  13. İzmir'de dolmuş şoförü darbedildi
  14. Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Toplu..
  15. "Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz"
  16. Gazetecilerden AA'ya ziyaret
  17. YÖK'ün KKTC'deki üniversitelere..
  18. GÜNCELLEME - Ağrı'da silahlı kavga: 2..
  19. "AİHM'den emsal teşkil edecek bir..
  20. Adana'daki FETÖ/PDY davası
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Günün Karikatürü

08 Şubat 2019
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları