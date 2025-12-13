  • İSTANBUL
Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon Euro'ya yükseldi

Yarım asırlık sır ortaya çıktı: 1975'te düşen THY uçağının enkazı tespit edildi! Su altı dronu ile işte böyle görüntülendi

Enver Aysever'i rezil eden değerlendirme: Yalılarda onlar oturuyor ama parayı sağcılar seviyor!

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Önce Türkmenistan şimdi de Rusya

MSB'den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Özgür Özel, Ali Mahir ve Cemal Enginyurt… 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

İzmir'i kokutanlardan AK Parti'ye suçlama: CHP'li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

'Biz sana ne yaptık Esed'! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı
Avrupa'dan kritik karar! 150 euro altı tüm paketlere sabit vergi
Dünya

Avrupa'dan kritik karar! 150 euro altı tüm paketlere sabit vergi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa’dan kritik karar! 150 euro altı tüm paketlere sabit vergi

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026’dan itibaren AB dışından gelen 150 euro altı tüm küçük paketlere 3 euro sabit gümrük vergisi uygulayacak. Düzenleme, Çin’in düşük maliyetli e-ticaret modelini zorlarken, Türkiye için hız ve yakınlık avantajıyla önemli bir fırsat penceresi açıyor.

Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden gelen 150 euro altı tüm küçük paketlere 1 Temmuz 2026’dan itibaren 3 euro gümrük vergisi getirme kararı aldı.

AB, dış ülkelerden gelen 150 euro altı tüm küçük paketlere 2026 yılı itibarıyla 3 euro gümrük vergisi getirme kararı aldı. AB Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında 150 euro altındaki 2 milyar paketin yüzde 91’i Çin’den geldi. Uzmanlara göre karar, Çin’in düşük maliyetli e-ticaret modeline ciddi bir darbe etkisi oluşturacak. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, verginin Türkiye’yi doğrudan öne çıkaran bir fırsat penceresi araladığını söyledi.

"Çin’in iş modelini vuruyor"

3 euroluk sabit verginin Çin’deki 1 ile 5 euro arasındaki fiyata dayalı iş modelini zora sokacağını belirten Tekin, "Bu karar Çin’i yavaşlatırken Türkiye’ye adeta torpil gibi bir avantaj sağladı. Türkiye hız ve tedarik avantajıyla öne çıkacak" ifadelerini kullandı. Tekin, AB’nin yeni vergi adımının Türkiye’yi üç stratejik alanda güçlendirdiğine dikkat çekti. Çin’den AB’ye sevkiyatın 7-20 gün sürdüğünü, Türkiye’den ise kara yoluyla 2-4 gün, hava yoluyla ise 24-48 saatte teslimat yapılabildiğini hatırlatan Tekin, "Avrupalı tüketici artık ucuz ama geç gelen ürünü istemiyor. Hız, fiyat kadar kritik hale geldi" diye konuştu. Algı farkının da Türkiye lehine döndüğünü vurgulayan Tekin, "AB tüketicisinin gözünde Çin menşeli ürünler kalite ve güvenlik şüphesi oluştururken, Türkiye menşeli ürünler ’yakın tedarikçi’ ve daha güvenilir kaynak olarak görülüyor. AB’nin bu kararı sadece ekonomik değil, stratejik. Tedariki uzak Asya’dan değil, yakın ülkelerden toplamak istiyorlar. Türkiye bu denklemde doğal aday" değerlendirmesinde bulundu.

"Ucuza oynayan kaybeder, hıza oynayan kazanır"

Türk firmalarına kritik uyarılarda bulunan Onur Tekin, şirketlerin ucuzluk yarışına değil, hız yarışına girmesi gerektiğinin altını çizdi. Tekin, "Ucuza oynayan şirket kaybeder. Kazanan; hızlı, şeffaf, AB’ye yakın çalışan firmalar olacak" dedi. Tekin, Türk şirketlerine yakın-depo yatırımı, IOSS ve ETGB süreçlerinin otomasyonu ve lojistik veri analizinin dijitalleştirilmesi gibi somut adımlar atmaları yönünde tavsiyede bulundu. Tekin sözlerini, "Avrupa, bu kararla Türkiye’ye net bir avantaj sundu. Şirketler doğru adımları atarsa önümüzdeki iki yıl altın dönem olabilir" diyerek tamamladı.

