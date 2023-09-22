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Gündem Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!
Gündem

Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 18:36:00 - 2023-09-22 18:38:07
Avrupa'dan haddi aşan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çağrısı!

Avrupa Konseyi ,Gezi finansörü Osman Kavala ile Kobani olaylarının sorumlusu terör sevisi Selahattin Demirtaş için haddi aşan bir çağrıda bulundu: Derhal serbest bırakın!

Avrupa Konseyi, tekrar haddini aşarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrıda bulundu.

Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerini yerine getirme çağrısında bulunan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu konuyla ilgili periyodik toplantıları bu hafta Strasbourg'da yapıldı.

Komite, Gezi finansöü Osman Kavala hakkında geçen yıl başlatılan "ihlal prosedürü" kapsamında herhangi bir yaptırım planı açıklamadı. Avrupa Komitesi, AİHM'in bizi bağlamayan kararıyla ilgili çağrıda bulundu.

Strasbourg'daki toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın katılmasını "memnuniyet verici" olarak tanımlayan Komite, 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde İzlanda'da düzenlenen Avrupa Konseyi devlet ve hükümet liderleri zirvesinde Avrupa Konseyi organlarıyla en üst düzey siyasi diyalog çağrısı yapıldığını da hatırlattı.

Komite, "Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılmaması halinde", hakkındaki AİHM hükümlerinin uygulanışında "en elverişli ilerleme yolunu bulmak amacıyla diğer önlemleri incelemeye devam etmeyi" kararlaştırdı.
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