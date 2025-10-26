Avrupa’dan haber geldi: Herkesin takdirini kazan Sahte ‘zayıflama iğneleri’ tehlike!

“Zayıflama iğnesi” olarak bilinen ilaçlar aslında diyabet tedavisi için geliştirildi. İştahı azaltarak kişiyi daha çabuk doyuruyor, böylece kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Semaglutid ve tirzepatid gibi GLP-1 sınıfı ilaçlar, kilo vermek isteyenler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak Avrupa’daki sağlık otoriteleri, bu ilaçların özellikle doktor kontrolü dışında kullanılması halinde kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu (MHRA), GLP-1 sınıfı ilaçların kullanımıyla ilgili artan sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. MHRA, bu ilaçların kullanımıyla ilişkili olarak mide bulantısı, kusma ve ishal gibi yaygın yan etkilerin yanı sıra, bazı vakalarda hastaneye yatış gerektiren şiddetli dehidrasyon vakalarının bildirildiğini belirtiyor.

Ayrıca, EMA ve MHRA, bu ilaçların yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu ilaçların yalnızca doktor gözetiminde ve belirli tıbbi durumlar için kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa genelinde, GLP-1 sınıfı ilaçların sahte versiyonlarının satışı artış gösteriyor. EMA, bu ilaçların sahte versiyonlarının sağlık için ciddi riskler taşıdığını ve genellikle çevrimiçi platformlarda satıldığını belirtiyor. Bu sahte ilaçlar, içerik ve dozaj açısından belirsiz olup, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de sahte ilaçlar konusunda uyarılarda bulunarak, bu ilaçların yalnızca yetkili sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçların kullanımıyla ilişkili olarak bildirilen yan etkiler arasında mide-bağırsak sorunları, baş dönmesi, halsizlik ve nadiren pankreatit gibi ciddi durumlar yer alıyor. Özellikle tirzepatid içeren ilaçlarda, pankreatit vakalarının bildirildiği ve bu durumun hastaneye yatış gerektirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, bu ilaçların mide boşalmasını geciktirdiği ve genel anestezi altında cerrahi işlemler sırasında aspirasyon riskini artırabileceği konusunda uyarılar bulunuyor.

‘Zayıflama iğnesi’ olarak geçen bu ilaçların doğum kontrolünün etkinliğini azaltabileceğini ve bu nedenle bu ilaçları kullanan kadınların ek doğum kontrol yöntemleri kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, bu ilaçların gebelik sırasında kullanılmasının güvenli olmadığı ve gebelik planlayan kadınların bu ilaçları kullanmamaları gerektiği vurgulanıyor.

Avrupa'da, GLP-1 sınıfı ilaçların reçetesiz kullanımı artış gösteriyor. Bu ilaçların yalnızca doktor gözetiminde ve belirli tıbbi durumlar için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Reçetesiz kullanım, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu ilaçların yalnızca yetkili sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilmesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır.