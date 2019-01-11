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Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

- Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu Luka Modric aldı

11 Ocak 2019 Cuma 16:32
Avrupa'da yılın 11'i belli oldu


İSTANBUL (AA) - Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1,8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante, Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:32
  1. Cristiano Ronaldo
  2. oylama
  3. Real Madrid
  4. UEFA
  5. Yılın 11

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